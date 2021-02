Mihajlovic a Sanremo con Ibra: “Per fortuna non c’è pubblico, non so cantare né ballare”

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, potrebbe essere uno degli ospiti di Sanremo, e raggiungere così il suo amico Zlatan Ibrahimovic in Liguria. Queste le sue parole sul possibile duetto con Ibrahimovic, guest fisso del Festival durante la conferenza stampa odierna: “Stamattina ho sentito Amadeus, gli ho detto che per fortuna non c’è pubblico, sennò chissà cosa potrebbe succedere con due zingari come me e Ibra sul palco. Le due cose peggiori che so fare sono ballo e canto: il primo l’ho dimostrato di non saperlo fare, canto ancora peggio. Non so che schifo sarà, andiamo là e vediamo che succede. Ibra balla meglio di me, cantare l’ho visto in un video: male. Dovremo cantare in playback”.

Foto: Twitter Bologna