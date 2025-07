Mihaila verso il Lecce: l’agente conferma l’offerta e il possibile accordo col Parma

06/07/2025 | 15:35:17

Dopo un’apertura cauta da parte del presidente del club salentino, Saverio Sticchi Damiani, è arrivata la conferma da parte del procuratore di Mihaila, Giovanni Becali. Intervistato dal sito rumeno DigiSpor.ro, Becali ha dichiarato: “Il Lecce ha avanzato un’offerta per Mihaila e c’è la possibilità che le due società trovino un accordo. Valentin arriva stasera dalla Grecia e probabilmente ci incontreremo per fare il punto della situazione”. L’agente ha poi aggiunto che, nonostante l’infortunio che lo ha fermato negli ultimi mesi, Mihaila ha ancora margini di crescita a 25 anni e questa nuova esperienza potrebbe rappresentare una svolta importante. Sebbene ci siano state richieste da club di Austria e Grecia, le richieste economiche del giocatore hanno complicato le trattative. Ora toccherà a Parma e Lecce definire i dettagli per completare l’operazione.

Foto: Instagram Mihaila