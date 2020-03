Miguel Veloso: “Spero che il Portogallo non faccia lo stesso errore dell’Italia”

Intercettato dal sito ufficiale della Primera Liga portoghese, Miguel Veloso, centrocampista lusitano dell’Hellas Verona, ha commentato la situazione che sta vivendo in Italia: “Le persone sono tutte a casa. Possono uscire solo per comprare cibo o lavorare. In quest’ultimo caso, deve essere fatta un’autocertificazione che, se non vera, può portare ad una sanzione. Le persone devono ancora indossare le mascherine, lavarsi le mani ed essere sempre a casa quando non lavorano. Fortunatamente, lo staff tecnico ci ha inviato un programma d’allenamento da fare a casa, tenendo conto di coloro che non hanno un giardino o una terrazza, poiché non possiamo uscire per correre. I miei compagni di squadra sanno che la situazione deve essere presa sul serio. Siamo tristi di non poter fare il nostro lavoro e ciò che ci piace, ma la nostra salute e la salute di tutti è più importante. Qui in Italia, all’inizio, nessuno lo prendeva sul serio, e il paese è nello stato che è in colpa per questo e perché le condizioni non sono state rispettate. Oggi hanno già capito che questo virus è reale. Spero che il Portogallo non facciate lo stesso errore.”

Foto: A Bola