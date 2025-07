Miguel Veloso saluta il Pisa: “Due anni ricchi di emozioni”

05/07/2025 | 15:25:46

Miguel Veloso. L’ex centrocampista portoghese che in Italia ha vestito le maglie di Genoa, Hellas Verona e del Pisa stesso, era entrato nello staff dell’attuale tecnico del Palermo dopo il suo ritiro, avvenuto nel 2024. “Dopo due anni intensi e ricchi di emozioni, si conclude il mio percorso con il Pisa. È stato un onore vestire questa maglia come calciatore e contribuire anche come collaboratore tecnico. Un ringraziamento speciale va alla Società e ai dirigenti per la fiducia, il supporto e l’opportunità di crescita che mi hanno offerto in questo cammino”. Adesso per Veloso sembra esserci un posto nello staff di Juric all’Atalanta.

Foto: Instagram Veloso