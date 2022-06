Miguel Veloso: “Mi piacerebbe disputare più gare dell’anno scorso”

Miguel Veloso è un vero punto di riferimento per l‘Hellas Verona, il centrocampista si appresta a vivere la quarta stagione con la maglia clivense e in una recente intervista ha parlato della stagione conclusa e di quella che sta per iniziare. “L’anno scorso è stata un’annata straordinaria. Quest’anno sara un campionato difficile e singolare, con la pausa per i mondiali saranno in pratica due tornei in uno. Io mi auguro di stare bene e partire alla grande, Mi piacerebbe disputare più gare dell’anno scorso, mi dispiace solo dover saltare per squalifica l’esordio con il Napoli. Il mio obiettivo è dare tutto, è questa la filosofia dell’Hellas”.

Foto: sito Hellas Verona