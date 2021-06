Miguel Veloso: “Felice del rinnovo, ringrazio l’Hellas per la fiducia che cercherò di ripagare sul campo”

Miguel Veloso ha appena rinnovato il suo contratto e farà parte del nuovo Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. Sui propri canali social il centrocampista portoghese ha commentato: “Sono molto felice per questo rinnovo e orgoglioso di continuare a far parte della famiglia gialloblù. Ringrazio l’Hellas Verona per questa opportunità e per la fiducia che cercherò di ripagare, come sempre, sul campo!”.

Foto: Twitter Verona