Miguel Angel Russo, una vita per l’Argentina e i trionfi con il Boca

09/10/2025 | 11:26:52

Si è spento a 69 anni Miguel Angel Russo. Era l’allenatore del Boca Juniors, fino a poche settimane fa. Dal 2017 combatteva contro un tumore alla prostata. Nei giorni scorsi le sue condizioni sono peggiorate tanto da essere ricoverato in terapia intensiva per un’ infezione alle vie urinarie. Il 21 settembre aveva lasciato la guida del Boca Juniors per l’aggravarsi del problema.

Russo ha trascorso la sua intera carriera da giocatore, dal 1975 al 1988, come centrocampista difensivo all’Estudiantes. Ha fatto parte della squadra dell’Estudiantes che ha vinto due campionati consecutivi nel 1982 e 1983. Nei primi anni ’80, è stato una presenza costante nella nazionale argentina, non riuscendo mai a giocare un Mondiale.

Ha iniziato ad allenare nel 1989, I trionfi però a metà anni 2000. Primo Mandato (2006-2007): Ha guidato il Boca Juniors alla vittoria della Copa Libertadores nel 2007, con Juan Román Riquelme come figura chiave, un trionfo che ha contribuito a consolidare il suo legame con il club. Ritorno al Boca Juniors: È tornato ad allenare il Boca Juniors nel 2020, conquistando la Superliga 2019-2020, la Copa Maradona e la Copa Argentina 2021. Unicità: È l’unico allenatore nella storia del Boca a lavorare sia come giocatore che come dirigente con Juan Román Riquelme, e ha il maggior numero di vittorie con Riquelme come dirigente. Oltre al Boca Juniors, ha allenato altre squadre importanti come San Lorenzo, Rosario Central (con cui ha vinto la Copa Argentina nel 2018), Estudiantes, Racing, Vélez, Millonarios (Colombia) e Alianza Lima (Perù).

Foto: X Boca