Mignani e la crisi Cesena: “Ho avvertito la fiducia del presidente”. Pecchia in tribuna

21/02/2026 | 20:55:53

Un’altra sconfitta per il Cesena, subita in rimonta dallo Spezia, anche se i romagnoli restano in zona playoff. A fine partita Mignani in sala stampa ha commentato gli episodi e sulla sua posizione delicata ha commentato: “Prima della partita no scambiato alcuni messaggi con il presidente e ho avvertito fiducia nei miei riguardi. Dopo la partita non l’ho sentito, vedremo”. La situazione è delicata, la squadra sembra in chiara difficoltà. Da segnalare in tribuna la presenza di Fabio Pecchia che ha un gran rapporto con il direttore sportivo Fusco, vedremo se legata alla posizione di Mignani e se ci saranno sviluppi.

foto instagram mignani