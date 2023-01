Mignani: “Cheddira? Fino a giugno con noi, ma so come funziona il calcio”

L’allenatore del Bari Michele Mignani, ha parlato in conferenza stampa analizzando anche i temi relativi al mercato. Il tecnico biancorosso si è soffermato sul futuro di Walid Cheddira: “Noi abbiamo le idee abbastanza chiare, Polito e la società sono stati altrettanto chiari, non bisogna avere paura di niente. So che a fino a giugno Cheddira rimarrà con noi, ma so come funziona il calcio e può essere che una mattina mi alzi e al campo lui non ci sia. Abbiamo fato un mese e mezzo senza di lui e abbiamo trovato soluzioni alternative”.

Foto: Instagram Bari