Miglior giocatore del 2021, vince Mbappé: “Voglio scrivere la storia del calcio”

Kylian Mbappe vince il premio miglior giocatore della stagione 2021 al Globe Soccer Awards. Il giocatore del Psg ha così commentato la vittoria del trofeo personale: “E’ un piacere essere qui a Dubai, è un gran premio per me. Ringrazio il Paris Saint-Germain che ha creduto in me in questi cinque anni. Ringrazio la Francia, ringrazio chi lavora con me, la mia famiglia che è qui. E’ una grande motivazione, spero di essere qui ancora e vincere ancora individualmente e collettivamente. Voglio scrivere la storia del calcio, ora sono tra i migliori e voglio far sempre meglio”. FOTO: Twitter Mbappe