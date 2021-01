Micovschi: “La Reggina occasione della vita e per fare il definitivo salto di qualità”

In conferenza stampa in casa Reggina ha parlato il nuovo acquisto, Claudiu Micovschi.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di essere qui, ringrazio la società e il mister per avermi voluto in una piazza importante come questa. Per me questa è l’occasione giusta per dimostrare chi sono e che posso arrivare in alto. Questo è l’obiettivo che mi fisso per i prossimi mesi. – continua Micovschi – Ruolo? Il 4-3-3 è il modulo che preferisco perché ho fra le mie qualità migliori la velocità e il dribbling. Preferisco giocare da esterno altro a destra, ma mi metto a disposizione del mister e del gruppo con spirito di sacrificio. Non importa il ruolo in cui mi farà giocare Baroni”.

Foto: Twitter Reggina