Micovschi alla Reggina: c’è anche la foto della firma

Non erano banali contatti, quelli del 2 gennaio , ma assolute certezze. Micovschi dal Genoa alla Reggina in prestito secco: dopo quanto vi avevamo anticipato il 2 gennaio, assolutamente confermata la notizia del pomeriggio quando sugli accordi totali, quelli che contano in trattative del genere. Ecco l’ulteriore certificazione, la foto postata del suo agente: si vede Micovschi che firma il contratto che lo legherà fino a giugno alla Reggina.