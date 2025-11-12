Micheli, addio al Napoli: la nuova vita all’Arsenal e il ruolo

12/11/2025 | 11:01:06

Maurizio Micheli lascia il Napoli dopo una lunga militanza. Confermate le indiscrezioni di ieri della BBC, il suo futuro sarà all’Arsenal come uomo di riferimento del direttore sportivo Berta. Micheli chiude il suo lunghissimo ciclo al Napoli, era arrivato nel 2010 dopo una lunga esperienza a Brescia ed era tornato nel 2018 – dopo aver maturato qualche altra esperienza – come capo degli osservatori. Il suo ruolo nel club di De Laurentiis si era rafforzato un paio di estati fa, poco prima dell’avvento di Mauro Meluso, nella stagione successiva al terzo scudetto della storia azzurra. Ma evidentemente dopo un ciclo così lungo Micheli stava pensando a una nuova esperienza, la prima lontano dall’Italia. E per lo stesso Napoli il rapporto era ormai arrivato a fine ciclo. Il prestigio dell’Arsenal e il rapporto di grande stima con Berta hanno fatto la differenza e hanno portato alla svolta ormai imminente.

Foto: Wikipedia.

