Michel sulla crisi del Girona: “Sono tempi duri, ma ho la forza per superarli”

Crisi nera per il Girona. La squadra rivelazione della scorsa stagione (arrivò terza) ha perso ieri per 3-1 contro il Betis e ora ha solo tre punti di vantaggio sul terzultimo posto. Una situazione che preoccupa tutti, soprattutto il tecnico Michel: “La verità è che nel primo tempo abbiamo toccato il fondo emotivamente. È quello che ho detto ai giocatori all’intervallo, dovevamo solo cercare di rialzarci. Nel secondo tempo la squadra è riuscita a riemergere ma stiamo faticando ed è difficile. Abbiamo tre punti di vantaggio sulla terzultima e dobbiamo approfittarne. Dobbiamo fare un passo avanti e lottare con tutte le nostre forze per rimanere in Liga. Siamo in una situazione seria, ma siamo ancora vivi”.

Il tecnico non si sente in bilico: “Mi hanno sempre dato fiducia, me la stanno dando tuttora. Non mi manca nulla, mi affido all’orgoglio per superare questa situazione. A livello calcistico so cosa fare, e a livello mentale ho attraversato situazioni difficili e so come superarle. Devo offrire la chiave ai giocatori. Sono tempi difficili ma ho la forza per superarli. Ho avuto le mie battute d’arresto, anche molto grandi, ma sono riuscito a superarle”.

Foto: Instagram Michel