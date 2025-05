Michel (all. Girona): “Mi è stata diagnosticata una trombosi alla gamba sinistra. Ora va tutto bene”

12/05/2025 | 18:45:02

Michel, tecnico del Girona, tornerà in panchina domani per la sfida importantissima contro il Valladolid, che potrebbe avvicinare i catalani alla salvezza. L’allenatore ha ricevuto l’ok dai medici per il ritorno in panchina: “Come sapete, ho avuto un problema di salute. Mi è stata diagnosticata una trombosi venosa profonda alla gamba sinistra e sono stato ricoverato per degli accertamenti. Ora va tutto bene, sono stato dimesso domenica. Ora è il momento di tornare alla normalità, di dedicarmi a ciò che mi appassiona, ovvero l’allenamento. Alla Clinica Bofill mi sono sentito a casa e voglio ringraziare tutti per i messaggi che ho ricevuto”, ha detto in conferenza.

Poi ha proseguito: : “So cosa ci aspetta. Col Maiorca ho visto una squadra che ha fatto calcio e dato l’anima per necessità. La necessità ci ha resi molto concentrati. Contro il Villarreal a volte non è successo. È stato molto difficile seguire la partita dalla clinica, ma la squadra era in buone mani. Abbiamo bisogno di altri 4 punti per essere al sicuro. Domani sarà una partita molto difficile e molto complicata, perché il Valladolid è una squadra molto forte. Solo se daremo la nostra versione migliore resteremo in Prima Divisione.”

Foto: Instagram Michel