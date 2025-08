Michel Aebischer al Pisa: una rincorsa dal 20 luglio

01/08/2025 | 18:34:55

Michel Aebischer si avvia a diventare un nuovo calciatore del Pisa. Una svolta dopo il lancio a sorpresa del 20 luglio quando il club nerazzurro aveva mosso passi importanti per il centrocampista in uscita dal Bologna. Esclusiva confermata, ormai non è più una sorpresa, adesso gli ultimi dettagli prima di consegnare un nuovo calciatore ad Alberto Gilardino.

Foto: insta personale