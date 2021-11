Miccoli condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Respinto il ricorso dalla Corte di Cassazione: Fabrizio Miccoli è stato condannato in via definitiva a a 3 anni e 6 mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’ex bandiera del Palermo è accusato di aver incaricato il suo amico Mauro Lauricella (figlio del presunto boss mafioso Antonino Lauricella), di recuperare un credito da un suo ex socio per una vicenda legata alla gestione di una discoteca.

FOTO: Instagram Miccoli