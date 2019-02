Miccichè: “Astori non solo un capitano, ma un vero esempio per tutti. Su Chiesa e il VAR…”

Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dell’iniziativa che vedrà ricordare Davide Astori al 13° minuto su tutti i campi italiani: “Io ho vissuto tanti anni fa a Firenze con la mia famiglia, ed è una città alla quale sono legato. Mi è cara. Astori non era soltanto un grande giocatore e capitano, ma anche uno che ha dato i giusti esempi e noi abbiamo sempre fatto quanto dovuto per ricordarlo. L’unica eccezione sulla fascia da capitano è stata fatta per la Fiorentina e per Astori. Ci sembrava dunque doveroso che ad un anno di distanza al minuto 13 venisse proiettato il suo volto, è un dovere che sentivamo nei confronti di tutte le persone del mondo del calcio. Deroga ulteriore sulla fascia? Sarà discussa al momento opportuno. Io sono un uomo al quale piace che le regole siano state rispettate. Questo caso è straordinario e l’abbiamo già esaminato, lo rifaremo al momento opportuno. Non rimarrete delusi. Chiesa per il rilancio? Certamente, rappresenta un giovane italiano con la faccia pulita, appartenente ad una famiglia di campioni. Ricordo bene il papà di Federico, era un grande giocatore e persona che attirava su di sé anche i tifosi delle altre squadre. Oggi Federico è titolare nella Nazionale ed è un giocatore corretto. Capitano due episodi discutibili di fila, che mettono in disaccordo le tifoserie. Sono favorevole al VAR, una rivoluzione per il calcio. DV? Li conosco bene e sono appassionati del bello, dei principi e dei valori sani. L’andamento della loro Fiorentina rispecchia tutto questo”.

Foto: zimbio