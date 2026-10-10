“Mi sento in discussione”. Le parole di Corradi e gli scenari Samp

10/10/2026 | 19:30:33

Bernardo Corradi si sente in discussione. L’ha dichiarato lui ieri sera dopo la pessima prestazione di Avellino. E se lo ha dichiarato lui, evidentemente è così. Ben oltre le goffe interpretazioni di chi sugli allenatori (attenzione, non solo di A e B: a Caserta veniva dato Semplici vicino negli stessi minuti dell’accordo con Stellone…) racconta scenari in ritardo opposti alla verità (vedi Empoli e Carrarese). La Samp ha riflettuto e continuerà a riflettere, la partita di ieri sarebbe da esonero immediato, soltanto se qualcuno avesse a cuore le sorti blucerchiate dopo l’ennesima estate figlia dell’improvvisazione. La Samp ha valutato qualche profilo già prima della sosta, dopo ieri magari potrà decidere di navigare a vista per almeno un’altra giornata. Ma Corradi è in discussione, l’ha detto lui e ha raccontato la verità. Diversamente da chi ha altri interessi a sostenere il contrario…

Foto: X Sampdoria