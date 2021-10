Mexes: “Nel 2010 con la Roma avevamo lo scudetto in mano. Con la Samp la sconfitta più amara”

Intervistato da Retesport 104.2, l’ex difensore di Milan e Roma, Philippe Mexes è tornato ad un episodio del 2010, una sconfitta della Roma all’Olimpico, contro la Samp di Del Neri, che costrinse i giallorossi a rinunciare al tricolore, cucito poi sul petto dell’Inter di Mourinho che ottenne il Triplete.

Mexes ricorda così quella partita: “È la partita che mi ha fatto più male di tutte. Avevamo in mano lo scudetto, ce lo meritavamo. Avevamo fatto una grande rimonta, l’Inter pensava già alla finale di Champions e magari aveva mollato un po’ il campionato. Sapevamo quanto contasse per la città che non vinceva dal 2001. Quella partita con la Samp secondo me abbiamo sottovalutato il secondo tempo, perché nel primo eravamo in vantaggio. Commettemmo degli errori stupidi, un grande peccato”.