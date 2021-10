Mexes: “Ho la Roma nel cuore. Io allenatore? Potrei farlo ma…”

Phillippe Mexès, ex difensore di Roma e Milan tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle principali vicende del calcio italiano e del suo futuro. Di seguito le sue parole.

Sulla corsa scudetto

“Spero che vinca la Roma, ce l’ho sempre nel cuore. Piazza molto bella e pesante, non voglio fare il lecchino ma non mi sarei mai aspettato di vivere. Al Milan c’era un altro ambiente, ho vissuto due cose diverse, Roma è più umana”.

Su Spalletti

“L’ho sentito una volta ma non ho più avuto notizie. Se mi chiamasse per entrare nel suo staff? Koulibaly darebbe una sveglia pure a me! Un messaggio? Non deve avere dubbi su sé stesso perché è un grande allenatore. Ha scelto piazze pesanti, deve stare sempre in campo con passione, lasciasse fuori quello che è extra calcio. In passato ne ha sofferto, ogni volta prendi una botta e non è semplice reagire”.

Sul Napoli

“Quando andavamo a giocare lì ci cagavamo addosso! Ma anche questo è il bello del calcio”.

Sul suo futuro

“Io allenatore? Lo potrei fare ma romperei i coglioni ai giocatori!”.

