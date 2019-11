Meunier: “Rinnovo con il Psg? Difficile trovare un accordo”. E la Juve resta alla finestra

Thomas Meunier piace da tempo alla Juve. Negli ultimi giorni (leggi qui) della scorsa sessione di mercato estiva il club bianconero aveva fatto un sondaggio molto approfondito e nel discorso poteva essere coinvolto De Sciglio, corteggiato dal club parigino, ma c’era poco tempo per definire la trattativa con il Paris Saint-Germain. La Juve, specialista dei colpi a parametro zero, resta interessata alla finestra per lo specialista belga, in scadenza di contratto. Lo stesso Meunier, intervistato da Téléfoot, ha confermato le difficoltà nell’arrivare all’intesa sul rinnovo con il Psg: “I miei rappresentanti hanno incontrato il management ma è difficile trovare il giusto accordo, le trattative dureranno ancora un po’. Il club mi dice che vuole prolungare da due anni e mezzo…”, ha chiuso Meunier.

Foto: Twitter personale Meunier