Meunier attacca Leonardo: “Voleva farmi giocare gratis, io non ho rifiutato nulla”

Si alza un polverone tra Dortmund e Parigi, con Thomas Meunier che attacca Leonardo dopo aver lasciato il PSG ed essersi trasferito al Borussia Dortmund. Il terzino destro non ci sta e replica al dirigente parigino attraverso i microfoni tedeschi di Deutschen Presse-Agentur spiegando del perché il trasferimento anticipato: “Leonardo ha detto che io avrei rifiutato la proroga del contratto in scadenza il 30 giugno, ma non è così. Voglio chiarirlo, lui non ha mai cercato di raggiungere un accordo con la BVB, figuriamoci con me. Voleva che giocassi gratuitamente”.

Foto: profilo twitter BVB