Meulesteen-Curto, la Sampdoria si prende il primo round dei playout: 2-0 alla Salernitana. Espulsi Borini e Stojanovic

La Sampdoria si aggiudica il primo round dei Playout di Serie B: 2-0 alla Salernitana. La prima occasione della gara arriva al settimo minuto con il tiro potente di Sibilli che finisce a lato di poco. Al 25′, invece, è Christensen con un grande riflesso a salvare i suoi dalla conclusione del numero 33 doriano. La gara si sblocca poco prima del 40′: Christensen non allontana in maniera decisa il pallone, ne approfitto Alex Ferrari che con un’acrobazia rimette la palla in mezzo dove Meulesteen lasciato solo a saltare di testa fa esplodere Marassi. All’85’ su un’altra palla inattiva arriva il raddoppio ligure con una punizione tagliata di Ioannou che raggiunge grazie a un rimpallo Curto, bravo a inserirsi coi tempi giusti, che da due passi non può fallire l’appuntamento con il gol. Nel finale si accendono gli animi: Borini interviene duro su Lochoshvili. L’arbitro Aureliano richiamato dal VAR rivede la sua decisione e trasforma il giallo dato inizialmente in rosso costringendo i suoi a giocare con l’uomo in meno nel finale. La Salernitana prova ad approfittarne con Raimondo che però trova la respinta di Curto, ma poi resta anche lei in 10 per un’ingenuità – mano sul collo di Ioannou – di Stojanovic a metà campo. L’assalto finale della Salernitana produce un colpo di testa di Cerri parato da Ghidotti e qualche mischia che non produce molto.

Foto: Instagram Sampdoria