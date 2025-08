Ufficiale: la Sampdoria definisce la cessione di Meulensteen

05/08/2025 | 14:00:33

Attraverso un comunicato ufficiale presente sul proprio sito, la Sampdoria ha annunciato la cessione a titolo definitivo del centrocampista Melle Meulensteen. Il calciatore olandese ritorna in patria, al Go Ahead Eagles, dopo una sola stagione di Serie B. La nota della società ligure: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Go Ahead Eagles i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Melle Meulensteen“.

Foto: sito ufficiale Sampdoria