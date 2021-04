Metzelder confessa: “Chiedo scusa alle vittime. Dovrò convivere col senso di colpa”

Christoph Metzelder, accusato di aver diffuso materiale pedopornografico, al termine delle quattro ore del processo ha rilasciato un confessione parziale. Ecco le parole dell’ex difensore di Real Madrid e Borussia Dortmund: “Ho raccolto immagini e screenshot di siti Web liberamente accessibili. Accetterò la punizione e chiedo scusa alle vittime di violenza sessuale. Dovrò convivere con questo senso di colpa per il resto della mia vita”. Secondo vari media tedeschi, il tribunale distrettuale avrebbe promesso una pena di 10-12 mesi in libertà vigilata in caso di confessione.