Messina, la presentazione di Capuano: “Essere qui è un privilegio. Onoreremo la maglia”

Si è presentato questa mattina in conferenza stampa il nuovo allenatore del Messina, Eziolino Capuano, successore di Salvatore Sullo alla guida dei siculi: “Da parte mia c’è l’obbligo di ringraziare chi mi ha scelto: quando una piazza così importante si cambia tecnico, non è mai semplice scegliere. Sono orgoglioso di questo incarico e voglio regalare soddisfazioni alla società e ai tifosi. Sono contento che domenica i tifosi ci seguiranno a Potenza, spero di far tornare allo stadio tanta gente. Conosco la mentalità ultras: sudare la maglia e rappresentare un popolo con orgoglio, al di là del risultato. E questo lo garantisco: onoreremo la maglia. Noi daremo tutto e alla gente chiedo di spingerci. E ringrazio anche Salvatore Sullo: ho trovato una squadra predisposta al lavoro”.

Ha proseguito poi il tecnico: “Anche nella brevissima parentesi del 2011 avevo un entusiasmo travolgente, ma non fu mantenuta la promessa di ripescarci e così ho preferito andar via. Il mio entusiasmo, in una categoria che francamente non conoscevo, non sarebbe bastato. Messina è un desiderio di tutti, un privilegio di pochi. Io non cerco una squadra per lo stipendio, ma cerco emozioni e spero di contribuire a riaccendere l’entusiasmo della città.

Foto: sito Rieti