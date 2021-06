Messico, tutti pazzi per Thauvin: accoglienza da star al Tigres

Florian Thauvin è arrivato in Messico come una vera star. Il giocatore francese, la scorsa notte, è stato presentato ufficialmente dal Tigres. Accoglienza pazzesca per l’ex Marsiglia con diverse migliaia di tifosi che si sono recati alla stadio per assistere alla sua presentazione. Nel corso della conferenza stampa, Thauvin ha ammesso. “Cercherò di fare le stesse cose che ha fatto Gignac qui, è già una leggenda in Messico. Gignac mi aiuterà, mi darà consigli su come adattarmi velocemente. Sono pronto. In Francia e al Marsiglia c’è molta pressione, è il club francese con più pressione, ho l’esperienza e la maturità per questo”. Sul ritorno in Nazionale. “Ho l’obiettivo di tornare in a vestire la maglia della Francia, è molto difficile, perché ora ci sono i migliori giocatori del mondo nella selezione, ma penso di potercela fare”.

🔥🏟🇺🇦 ¡Bienvenido al Volcán, casa del equipo y afición más pasional de México! 🐯 ¡Se vale enamorarse, @FlorianThauvin! pic.twitter.com/2AkaHuazDR — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) June 12, 2021

🇺🇦🙌🏼🇺🇦 ¡Así vivimos el incomparable recibimiento a nuestro refuerzo @FlorianThauvin en su llegada a la ciudad! 🔝 ¡No cabe duda que Tigres es Pasión!#BienvenidoFlorian #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/BQWkx58wkD — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) June 11, 2021

FOTO: Twitter Tigres