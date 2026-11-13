Messico, Hermosillo attacca la convocazione di Gimenez: “Non chiamate giocatori che devono ritrovare ritmo e fiducia”

13/11/2026 | 10:15:36

La convocazione di Santiago Gimenez con il Messico fa discutere. L’attaccante del Porto è stato inserito nella lista del commissario tecnico Rafael Márquez per i quarti di finale della Nations League CONCACAF contro la Giamaica, ma la scelta non ha convinto Carlos Hermosillo, leggenda del calcio messicano e secondo miglior marcatore nella storia del campionato nazionale.

L’ex centravanti ritiene che Giménez non stia attraversando il suo momento migliore e che la nazionale debba puntare su giocatori più in forma. Il messicano, infatti, ha raccolto finora 207 minuti in otto presenze con il Porto, realizzando due gol e un assist. Intervenuto a Claro Sports, l’ex attaccante non ha nascosto le proprie perplessità: “A me piace molto come gioca Santi, ma non è nel suo momento migliore e non lo è stato ultimamente. Perché convocarlo in nazionale? Non chiamate giocatori che hanno bisogno di recuperare il ritmo e la fiducia”. Hermosillo ha anche indicato il proprio candidato per il ruolo di centravanti titolare: “Oggi, che ci piaccia oppure no, quello che deve occupare il posto da centravanti è Armando González”. L’attaccante dell’Olympiacos sta vivendo un buon periodo in Grecia, con sei gol e due assist in 13 partite. Nel corso del suo intervento, Hermosillo ha espresso perplessità anche sulla prima convocazione di Armando León, attaccante dell’Osijek. L’ex calciatore ha sollevato dubbi sulle ragioni della sua presenza nella lista, parlando di una possibile operazione commerciale: “Per me questa convocazione è completamente commerciale. Non lo dico per il ragazzo, potrebbe essere un ottimo calciatore e magari mi sbaglio, non ho tutte le risposte”. Una presa di posizione che ha acceso il dibattito attorno alle scelte di Rafael Márquez, chiamato a costruire il nuovo corso della nazionale messicana. La convocazione di Giménez, intanto, resta al centro delle discussioni: il centravanti del Porto avrà l’occasione di rispondere sul campo alle critiche ricevute.

Foto: x Porto