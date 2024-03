Messico e Stati Uniti volano in finale di CONCACAF Nations League: eliminati Panama e Giamaica

Saranno il Messico e gli Stati Uniti a giocarsi, nella notte tra lunedì e martedì, la Nations League della CONCACAF, la confederazione nordamericana. Nelle due semifinali, disputatesi stanotte a Dallas, la nazionale messicana, campione continentale in carica, ha travolto con un secco 3-0 il Panama. Vittoria ai supplementari per la nazionale a stelle e strisce che, andata in svantaggio contro la Giamaica, è riuscita ad agguantare il gol del pari al 96′, grazie ad un’autorete, per poi completare la rimonta con due reti nell’extra-time, fissando il risultato sul definitivo 3-1 in loro favore.

Foto: Instagram Messico