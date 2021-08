Messias, visite mediche in corso con il Milan

Junior Messias è il colpo del Milan per la trequarti. Una trattativa che ieri vi abbiamo raccontato e che oggi sta per concludersi con il giocatore che poco dopo le 10 è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per svolgere le visite mediche di rito con il club rossonero. Nel pomeriggio è prevista la visita a Casa Milan e la firma sul contratto.

Foto: Sito ufficiale Crotone