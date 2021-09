Messias: “Sogno di vincere scudetto e Champions. Ibra? Un onore giocare con lui”

Durante la conferenza stampa di presentazione, Junior Messias ha anche parlato del suo approdo al Milan, delle sue ambizioni e di Zlatan Ibrahimovic:

Sull’arrivo in maglia rossonera

“Capisco che i tifosi dopo 7/8 anni aspettassero un nome importante. Il club mi ha dato fiducia e voglio ripagarla. A parlare come sempre sarà il campo e voglio dare il meglio di me. Maldini e Massara hanno visto in me qualcosa di importante, altrimenti non mi avrebbero preso. Questo sarà un anno molto importante, credo che mi abbiano studiato a lungo”.

Sulle sue ambizioni

“Sono migliorato tanto negli ultimi anni. Le cose sono andate con i tempi giusti. Questa squadra ha già tante cose, ne mancano poche. Cercherò di portare la voglia di lavorare, provando a contribuire a far andare bene le cose. Il sogno è vincere lo scudetto o la Champions”.

Su Ibrahimovic

“È un esempio per tutti. Ora in tanti sono in Nazionale, vorrei prendere il meglio da tutti e imparare a giocare sempre meglio. Zlatan è una leggenda e per me è un onore giocare con lui”.

