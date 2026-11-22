Messias: “Quando è arrivato De Rossi mi disse che il Genoa voleva mandarmi via. Osmajic ce lo teniamo stretto”

22/11/2026 | 18:36:15

Le parole di Messias in conferenza stampa: “Osmajic? È un ragazzo fantastico, lotta su ogni pallone, poi ti dà fiducia perché sai che se lo cerchi lo trovi. Ci sta dando una grossa mano anche nello spogliatoio e ha avuto un approccio non semplice in Serie A. Ce lo teniamo stretto. quando il mister è arrivato mi ha detto che la loro idea era di mandarmi via a fine stagione, ma era giusto perché non stavo bene, poi pian piano ho preso fiducia”.

foto x genoa