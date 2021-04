Messias: “Non penso al futuro, sono concentrato per queste 5 gare anche se la salvezza è impossibile”

Junior Messias, una delle note più liete della stagione del Crotone, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club calabrese: “Dall’inizio dell’anno abbiamo fatto grandi prestazioni, adesso la salvezza è quasi impossibile purtroppo, manca solo la matematica. Cercheremo di fare il meglio nelle 5 gare che mancano per il club e per i tifosi. Futuro? Non penso a questo, penso solo al presente e al Crotone. Ci penseremo dopo le prossime cinque partite”.

Sull’Inter: “Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, l’Inter ha quasi vinto il campionato ma vogliamo fare bene. All’andata è andato qualcosa storto nel secondo tempo, dobbiamo cercare di essere equilibrati. Dobbiamo cercare di dare il massimo e spero che Simy segni ancora, è un momento bellissimo per lui”.

In che ruolo si vede?

“Decide l’allenatore, sono a disposizione della squadra e l’importante è giocare”.

Foto: Twitter Crotone