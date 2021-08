Messias, le quattro ore più belle della sua vita calcistica

Quando tutti – proprio tutti – lo avevano ormai allontanato dal Milan, come se fosse un intruso, ecco Junior Messias all’improvviso rossonero. Dalle 21 abbondanti alle 2 scarse dell’ultimo giorno di calciomercato. Poco dopo l’ora di cena gli hanno sussurrato “guarda che ti cerca il Milan”. Lo stesso Milan che lo aveva sondato oltre due mesi e mezzo fa, probabilmente senza immaginare che sarebbe stato la preda finale. Messias ha una storia incredibile alle spalle, la Serie D e l’intuizione del Crotone, qualche centinaia di migliaia di euro per strapparlo al Gozzano. Una tecnica sopraffina, velocità e gambe intelligenza nel capire il momento giusto per colpire. Può giocare mezzala, esterno offensivo o trequartista, questo potrà deciderlo soltanto Pioli. Ma in una stagione così lunga e delicata sarà utile, nello stesso tempo era troppo importante per Messias coronare un sogno. Quattro ore e ti cambia la vita (calcistica). Meglio: le quattro ore più belle della sua vita calcistica.

Foto: Sito ufficiale Crotone