Messias: “La mia stagione è finita prima del previsto. Ora è il momento di lavorare per tornare più forti che mai”

05/05/2026 | 15:23:11

Il centrocampista del Genoa, Junior Messias, ha pubblicato un post sul proprio account Instagram dove annuncia la conclusione anticipata della sua stagione. Queste le sue parole:

“Purtroppo, la mia stagione è finita prima del previsto.

Ma grazie a Dio per un anno positivo con un obiettivo raggiunto e molte emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. Partite che saranno segnate nella storia di questo club!!!

Ma non finisce qui, ora è il momento di lavorare e riprendersi per tornare più forti che mai!!! Sempre la forza del Genoa”.

Foto: Instagram Messias