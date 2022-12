Messias: “Il Napoli va forte. Non possiamo più perdere punti”

Intervistato ai microfoni di MilanTv, Junior Messias ha parlato della stagione 2022 vissuta a Milano, condita dalla vittoria più che meritata del campionato, che ha permesso al brasiliano e al Milan di alzare il tricolore al cielo: “E’ stato un anno fantastico perché abbiamo vinto lo scudetto. Vincere è sempre bello e gratificante. Ora stiamo lavorando per migliorare ancora i nostri numeri e per vincere ancora. Il Napoli sta facendo un grande campionato, ragione per cui anche noi non possiamo più sbagliare. Se sbagli rischi di rimanere indietro e perdere punti fatali. Noi dobbiamo restare uniti e cercare di vincere più partite possibili”.

Foto: Twitter Milan