Messias: “Essere al Milan per me è il massimo, non ho dormito la notte del trasferimento”

Junior Messias, uno degli ultimi colpi del mercato del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla piazza rossonera. Ecco le sue parole:

Sulla trattativa che lo ha portato a Milano

“Non ho dormito, aspettavo la notizia. Alle 2 mi ha chiamato il mio procuratore, poi ho parlato con il presidente del Crotone, Maldini e Massara. Ero davvero contento quando è arrivata la notizia”.

Sui primi giorni rossoneri

“A Milanello ho trovato giocatori e un allenatore importante. Sono emozioni che si provano non tante volte nella vita. Sono contento di essere qui e non vedo l’ora di indossare la maglia del Milan. Solo il talento non basta, il lavoro neanche, tutto insieme è necessario per fare bene al Milan. Che significa essere al Milan? Il massimo della vita. Qualsiasi ragazzino vorrebbe giocare qui, per me è motivo di orgoglio e soddisfazione. Il lavoro ha ripagato, i sacrifici lo stesso. Sono contento di indossare questa maglia che ha una storia impressionante”.

Sul suo ruolo

“Mi metto a disposizione del Mister, giocherò dove vuole. Sono nato esterno ma ho fatto anche la seconda punta. Deciderà Pioli”.

Sui suoi idoli brasiliani che hanno vestito la maglia del Milan

“Chi preferisco? Dirne solo uno è impossibile. C’erano Dida, Cafù, Serginho e Kaka. Ma anche gli italiani. Quello era un Milan da sogno, che faceva divertite”.

Foto: Twitter Milan