Messias: “E’ un privilegio indossare la maglia del Genoa, non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”

26/06/2026 | 15:15:10

Le parole di Messias, intervenuto ai canali ufficiali del Genoa, dopo il rinnovo con il club ligure: “Ringrazio la società, tutto lo staff, i compagni e i tifosi per la stima e l’affetto. E’ un privilegio per me indossare la maglia del Genoa, fare parte di questo gruppo e giocare in uno stadio e per una tifoseria come questa. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”.

foto x genoa