Messias: “Dobbiamo avere maggiore cattiveria per vincere gare del genere”

Junior Messias, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida con il Napoli.

Queste le sue parole: “Stiamo bene, abbiamo lavorato bene dopo i due giorni di riposo e siamo pronti. Oggi sarà importantissimo l’atteggiamento da mettere in campo, ci vuole attenzione e concentrazione e voglia di fare bene. Anche noi abbiamo fatto un buon girone d’andata. Dobbiamo avere maggiore cattiveria in campo per vincere queste partite”.

Foto: Instagram personale