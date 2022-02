Messias: “C’è rammarico, queste gare sono da vincere. Contro di noi tutti fanno la partita della vita”

Junior Messias, al quarto gol in campionato, ha parlato a Sky Sport nel post Salernitana: “Siamo delusi, la squadra ha giocato e ha lottato. Ci è mancata un po’ di lucidità, perché le occasioni le abbiamo create. C’è rammarico, queste partite sono da vincere. Chi gioca contro di noi fa la partita della vita. Noi se vogliamo vincere lo dobbiamo fare anche noi: non importa chi è l’avversario. Scudetto? Sicuramente, non solo quello ma anche la Coppa Italia. Ci proveremo fino alla fine”.

FOTO: Twitter Serie A