Messias al Torino: strada tracciata. E Meité al Benfica può dare un’accelerata

Junior Messias al Torino, la strada è tracciata. Il primo nome della lista di Juric, le società che si stanno avvicinando sempre più agli accordi per una cifra complessiva non lontana dai 10 milioni. Al punto che già questa settimana potrebbe essere quella giusta per gli accordi definitivi. In questo momento la concorrenza è distante, soltanto la Fiorentina potrebbe modificare gli scenari ma è ferma, ecco perché il Toro ora può affondare. A maggior ragione con l’imminente cessione di Meité al Benfica, operazione da 7-8 milioni, quelli necessari per sbloccare l’affare Messias.

Foto: Sito Crotone