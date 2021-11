Messi: “Xavi è un tecnico preparato. Il Barça migliorerà con lui. Ritorno? Ho sempre detto che mi piacerebbe un giorno”

Leo Messi ha rilasciato una lunga intervista a Marca, dove parla del suo addio al Barcellona, di Xavi alla guida del club catalano, del ritorno di Dani Alves e di un suo ritorno in futuro, non da calciatore.

Queste le sue parole: “Sono sicuro che Xavi aiuterà il Barcellona. Miglioreranno grazie a lui è un allenatore che sa come procedere in queste situazioni, conosce benissimo il Barça”.

Su Laporta: “Ha detto che io e Iniesta torneremo? Ho sempre detto che prima o poi tornerò a Barcellona perché è casa mia e perché ci vivrò. E ovviamente se posso contribuire e aiutare il club mi piacerebbe tornare”.

Sull’addio al Barça: “Quello che mi hanno detto è che non potevano rinnovarmi e che non potevo restare. Non devi cercare altri colpevoli o vedere cosa è successo. Confermo quello che mi hanno detto e basta”.

Sul momento difficile del Barcellona: “Voglio sempre il meglio per il Barcellona . Sono un fan anche se ora non gioco lì. E ho colleghi e amici all’interno della squadra. Voglio che faccia bene. È vero che in campionato ci sono a disposizione ancora tanti punti e non ho dubbi che il Barcellona tornerà e risalirà”.

Sul ritorno di Dani Alves: “La verità è che il suo ritorno mi ha sorpreso , soprattutto in questo momento. Penso che possa essere una buona aggiunta, proprio come nel caso di Xavi può essere importante per i giovani . Li aiuterà a crescere perché è una persona vincente e trasmette molto. Lo farà con i giovani, sia in partita che in allenamento. Perché contribuirà molto anche fuori dal campo con il suo lavoro quotidiano , l’impegno e la voglia di vincere che ha sempre”.

Su Koeman: “Per gli allenatori la vita è sempre ingiusta. È stato ingiusta con Koeman, con Valverde… Quando ci sono risultati negativi la cosa più semplice è prendere di mira l’allenatore, cambiare lui e non i giocatori. Koeman è arrivato in un momento molto difficile al club in cui sono partiti giocatori importanti, ma è stato capace di lanciare tanti giovani. Come dicevo, la cosa più semplice è sempre dare la colpa all’allenatore . E lo sanno anche perché è la loro professione”.

