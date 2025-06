Messi vs PSG: il destino chiude il cerchio al Mondiale per Club

24/06/2025 | 14:50:54

Il destino ha fatto il suo gioco: Lionel Messi affronterà il suo passato. L’Inter Miami incrocerà il Paris Saint-Germain agli ottavi della Coppa del Mondo per Club 2025, in quella che promette di essere una delle sfide più emozionanti del torneo. Non è solo una partita: è un ritorno a volti noti, ai compagni che con Leo hanno condiviso un cammino tra sogni e fischi. Donnarumma, che lo ritroverà da avversario, ha dichiarato: “Leo è un amico, ma ora spero di batterlo”. A Parigi Messi ha lasciato 32 gol, 3 trofei e un’eredità complessa, chiusa tra contestazioni e nostalgia. Ora il PSG ha cambiato pelle, ha vinto la Champions e voltato pagina, ma quel duello con la leggenda vivente sarà anche un confronto tra identità calcistiche. Dall’altra parte, l’Inter Miami ha costruito attorno a Messi un progetto che punta al tetto del mondo. Emozione, vendetta e storia si intrecciano: Atlanta sarà il teatro di un capitolo epico.

Foto: Instagram Inter Miami