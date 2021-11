Messi: “Vorrei tornare al Barcellona un giorno. Magari con un ruolo dirigenziale”

Leo Messi, ex stella del Barcellona, ora al PSG, ha rilasciato un’intervista a Sport.es, in merito a cosa si aspetta dal futuro, affermando di voler tornare al Barcellona un giorno, con un ruolo in dirigenza.

Queste le sue parole: “Tornare al Barcellona? Sì, vorrei tornare. Ho sempre detto che mi piacerebbe poter aiutare il club a stare bene. Mi piacerebbe fare il segretario tecnico, o un capo scouting, andare alla ricerca di giovani talenti. Vedremo, prima o poi dovrà accadere che smetterò di giocare e poi penserò a cosa fare. Se ci sarà la possibilità, vorrei contribuire ancora come posso perché è il club che amo e mi piacerebbe che continuasse a crescere e ad essere uno dei migliori al mondo”.

Foto: Twitter Seleccion Argentina