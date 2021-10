Messi: “Volevo firmare il rinnovo con il Barça. Ma mi dissero che non avevano risorse per tenermi”

Leo Messi ha rilasciato una lunga intervista a France Football, dove parla di tantissimi temi, tra cui l’addio al Barcellona.

In copertina, con il noto mensile, Messi dice: “Non ho sbagliato”, in merito all’addio al Barcellona.

Queste le parole dell’asso argentino in merito: “In estate, dopo aver approfittato di qualche giorno di ferie in più che mi aveva concesso il mister, dopo la Copa America vinta, sono tornato a Barcellona con l’idea di firmare il contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che alle cifre richieste non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché il Barça non aveva i mezzi per prolungare il mio contratto. Tutto ciò ha stravolto i miei piani. Come ho detto nel giorno dell’addio è stato molto doloroso per me lasciare il Barcellona dopo tutti questi anni, avevo deciso di terminare la mia carriera in blaugrana, la squadra che ho sempre amato. Ho iniziato a pensare al mio futuro e il PSG mi ha dato l’opportunità di unirmi a loro. Ho ricevuto anche altre offerte, ma devo ammettere che abbiamo raggiunto un accordo abbastanza velocemente”.

Foto: Twitter Seleccion Argentina