Messi: “Vincere il Mondiale è il traguardo massimo. Ritiro? Non ci penso, ora è il momento di continuare a divertirmi e a giocare”

06/11/2025 | 10:30:23

Lionel Messi è intervenuto all’American Business Forum di Miami. Queste le sue parole sul Mondiale 2026:

“Ho grandi aspettative sul fatto che quello del 2026 sarà un Mondiale unico e indimenticabile. Quando ho vinto la Coppa del Mondo, ho provato la stessa sensazione di quando sono nati i miei figli, è una sensazione difficile da spiegare, così speciale e così immensa che qualsiasi cosa io dica risulterà sempre insufficiente. Vincere il Mondiale è il massimo traguardo. La mia eredità nel calcio? Non è qualcosa a cui ho pensato o di cui mi sono preoccupato. Quando mi ritirerò, con il passare degli anni, ovviamente darò molto più valore a tutto ciò che ho fatto nella mia carriera e a ciò che ho ottenuto professionalmente. Ma ora è il momento di continuare a divertirmi e a giocare”.

Foto: Instagram Inter Miami