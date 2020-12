Messi vince il premio Champion for Peace of the Year Award 2020: “E’ un onore”

Leo Messi ha vinto il premio Champion for Peace of the Year Award 2020.

L’asso argentino del Barcellona, sui social, ha pubblicato una foto con il premio vinto e ha ringraziato chi l’ha votato per il riconoscimento.

“Sono davvero onorato di essere riconosciuto come un giusto giocatore e per il mio impegno sociale con il Champion for Peace of the Year Award 2020. Grazie a Peace and Sport per questo bellissimo riconoscimento! #PSAWARDS2020 #ChampionsforPeace”