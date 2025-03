Messi: “Un piccolo infortunio mi ha costretto a fermarmi. Forza Argentina”

L’Argentina dovrà fare a meno di Messi per gli impegni di qualificazione ai mondiali del 2026 contro Uruguay e Brasile. Il giocatore ha comunicato la decisone tramite i suoi social: ” È un peccato perdersi queste due partite così speciali con la nazionale contro Uruguay e Brasile. Come sempre avrei voluto esserci, ma all’ultimo minuto un piccolo infortunio mi ha costretto a fermarmi per un po’ prima di tornare a giocare e mi ha lasciato fuori. Vi incoraggerò e vi sosterrò come qualsiasi altro tifoso. Forza Argentina”.

Foto: Instagram Messi