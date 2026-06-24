Messi: “Un giorno il mio corpo mi dirà stop. Ma non è ancora quel giorno”

24/06/2026 | 10:59:27

Il Corriere della Sera è riuscito ad intercettare Messi fuori dal Dallas Stadium. “Non dobbiamo dimostrare più nulla. Abbiamo già fatto molto in questi anni. Noi vogliamo battere tutti, siamo qui per questo”. La Pulce si è anche aperta sul momento personale che sta vivendo con la sua famiglia: “Ho un grande gruppo intorno, sono speciali e li ringrazio. È una grande soddisfazione anche per me e la mia famiglia, senza cui non sarei arrivato qui”. Fenomeno argentino che ha compiuto 39 anni durante il Mondiale: “È stata una lunga carriera piena di cose belle e brutte, come la vita. Ma nel bene e nel male ringrazio per tutto quello che ho avuto. Come regalo per questo compleanno vorrei; la salute di chi mi sta vicino e continuare a divertimi in campo”. A Miami, Leo non ha perso lustro e in questa edizione del torneo è diventato il miglior marcatore di sempre della Coppa del Mondo: “Non ho mai smesso di competere per vincere, non ho mai dubitato. Gioco e basta, un giorno il mio corpo mi dirà stop, ma non è ancora quel giorno”.

Foto: Instagram Messi